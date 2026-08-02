ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ve Körfez müttefiklerinin yürüttüğü diplomatik temasların ardından İran’a yönelik planlanan geniş çaplı hava harekatını askıya aldığını duyurdu. Axio'un özel haberine göre, Riyad yönetiminin gerilimi tırmandırmama uyarısıyla geri adım atan Washington Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması ve nükleer tehdidin sonlandırılmasını kapsayan yeni bir müzakere sürecine girdi.

Axios’un üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS), Başkan Donald Trump ile yaptığı kritik telefon görüşmesinde Washington’ın İran’ın altyapı ve enerji hedeflerine yönelik hazırladığı saldırı planından duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Suudi tarafı, tırmanacak doğrudan bir askeri çatışmanın Körfez’deki enerji altyapısına ve bölgesel istikrara yönelik getireceği ağır risklere dikkat çekerek ABD yönetimine "gerilimi düşürme ve saldırı planlarını durdurma" tavsiyesinde bulundu.

İki liderin telefon görüşmesinden önce de Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman’ın Washington’da Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump ile temas kurarak Riyad’ın çatışmasızlık pozisyonunu ilettiği kaydedildi.

Körfez'den gelen son dakika uyarısının Trump'ı ikna ettiği ortaya çıktı

İRAN DİŞİŞLERİ’NDEN MİSİLLEME TEHDİDİ: "BÖLGE ÜLKELERİ DE HEDEF OLUR"

Washington-Riyad trafiği sürerken Tahran diplomasisi de hareketlendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi; Suudi Arabistan, Türkiye ve arabulucu Pakistan makamlarıyla yürüttüğü görüşmelerde, muhtemel bir ABD saldırısında müttefik ülkelerin hava sahalarını veya üslerini açmaları durumunda doğrudan misilleme hedefi olacaklarını iletti. Arakçi, ABD veya İsrail’in saldırılarına "kararlı ve orantılı" cevap verileceğine vurgu yaptı.

TRUMP SALDIRILARI ASKIYA ALDI: "HÜRMÜZ’ÜN AÇILMASI VE NÜKLEER MÜZAKERE ŞARTI"

MBS ve bölgesel güçlerin devreye girmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, askeri operasyon emrini durdurduğunu duyurdu. Trump, Orta Doğu müttefikleri ve İran kanadından gelen talepler doğrultusunda bir "çerçeve uzlaşısı" zeminine ulaşıldığını belirterek şu şartları sıraladı:

"Aylardır küresel enerji piyasalarını kilitleyen Boğaz blokajının kaldırılması ve İran’ın nükleer kapasitesine dönük nihai taahhütlerin alınması."

Trump, uzlaşma zemininin bozulması halinde "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir askeri güçle" hareket etmeye hazır olduklarını hatırlatarak, diplomatik sürecin sonucuna göre nihai kararın verileceğini ve İsrail’in de bu yaklaşımı desteklediğini duyurdu.

Katarlı ve Ummanlı arabulucuların teknik görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

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