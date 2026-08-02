Galatasaray'ın transfer dönemindeki sessizliğini değerlendiren Ahmet Çakar, sarı-kırmızılı kulüp hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Deneyimli yorumcu, "İsminin açıklanmasını istemeyen sponsorlardan gelen paralar mı kesildi?" sözleriyle gündem yaratacak bir çıkış yaptı.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transfer dönemindeki sessizliği kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Sarı-kırmızılıların transferde henüz beklenen hamleleri yapmamasını yorumlayan Çakar, kulüpte yaşanan sürecin futbol dinamiklerinin ötesinde olabileceğini öne sürdü.

Sabah'a konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray'ın transfer politikasına ilişkin yöneltilen soruya verdiği cevapta, kulübün mevcut görüntüsünün soru işaretleri barındırdığını ifade etti.

Ahmet Çakar

"BU İŞİN İÇİNDE BAŞKA BİR İŞ VAR"

"Galatasaray transferde sessizliğini koruyor. Bunun için de çok fazla eleştiri var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen yıllarda olduğu gibi 'Fırtınadan önceki sessizlik' diyebilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Gönül ister ki Galatasaray'ın bu patolojik sessizliği futbolun doğruları ile paralel olsa. Yani diğer bir deyişle bekleyip bekleyip en doğru transferi, nokta transferi yapmak olsa. Fakat bu işin içinde başka bir iş var. Görünen o ki bir boş vermişlik havası hakim."

Ahmet Çakar

SPONSORLUK VE MALİ YAPI İDDİASI

Çakar, açıklamasının devamında Galatasaray'ın mali yapısıyla ilgili de iddialar ortaya attı. Sarı-kırmızılı kulüpte geçmiş yıllarda gündeme gelen sponsorluk desteklerine atıfta bulunan Çakar, transferdeki durgunluğun farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini savundu.

Deneyimli yorumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bunun futbolun dinamikleriyle bir ilgisi yoksa Galatasaray'a bir cismin yaklaştığının haberi mi alındı ya da geçen yıllarda 'isminin açıklanmasını istemeyen sponsorlar' takviyesi ile gelen paralar mı kesildi? Dedim ya Galatasaray'da yıllardır süregelen hep bir flu tablo hakim. Bekleyeceğiz, ne olacak göreceğiz."

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