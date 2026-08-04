Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Burun spreyi pazarında rekabet ihlali yapan firmaya büyük ceza!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Burun spreyi pazarında rekabet ihlali yapan firmaya büyük ceza!

Rekabet Kurulu, burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla, hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildiğini bildirdi.

Kaydet
a- | +A

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, tüketicilerin ilaçlara rekabetçi koşullarda erişiminin sağlanması ve kamu kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avigem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün, dağıtımını yaptığı iki burun spreyine yönelik uygulamaların incelendiği, içerikleri ve formülleri aynı olan iki ilaçtan birinin, piyasaya yeterli miktarda sunulmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "İçeriği ve formülü aynı iki ilaçtan, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha yüksek iskonto uygulanan ürünün pazar payının yüzde 1'in altında tutulduğu belirlendi. Bu yöntem, tüketicilerin uygun fiyatlı ürüne erişimini kısıtladı." ifadeleri kullanıldı.

Uygulamanın, çift etkin maddeli burun spreyleri alanında, rakiplerin pazara girişini engellediğinin ve kamu zararına yol açtığının anlaşıldığı ve bu kapsamda verilen cezaya işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurumu, dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla, hakim durumunu kötüye kullanan Avixa'ya, uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira para cezası verdi. İlgili Avixa ürününün ruhsatının askıya alınması ve iptali ile ürünün Sosyal Güvenlik Kurumuna geri ödeme kapsamından çıkarılmasına yönelik taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Rusya'da plaja dronlu saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor
Rusya'da plaja dronlu saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor
Kaydet
Almanya Savunma Bakanı kameralar önünde ağzından kaçırdı: Berlin'in gizlemeye çalıştığı sır ifşa oldu!
Almanya Savunma Bakanı kameralar önünde ağzından kaçırdı: Berlin'in gizlemeye çalıştığı sır ifşa oldu!
Kaydet
İSKİ'den açıklama! İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi olacak
İSKİ'den açıklama! İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi olacak
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.