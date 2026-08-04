Almanya Savunma Bakanı kameralar önünde ağzından kaçırdı: Berlin'in gizlemeye çalıştığı sır ifşa oldu!

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kassel’deki KNDS savunma sanayi tesislerine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Berlin yönetiminin bugüne kadar resmi olarak doğrulamadığı ve sıkı bir şekilde gizlediği askeri bir sırrı ifşa etti.

Bild gazetesinin aktardığı habere göre Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kassel kentindeki KNDS fabrikasını ziyareti esnasında Alman hükümetinin Ukrayna'ya yönelik hassas askeri yardımlarına dair gizli bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Berlin yönetimi, dünyanın en gelişmiş topçu sistemlerinden biri olarak kabul edilen RCH-155 tekerlekli obüslerinin Ukrayna’ya teslim edildiğini resmi kanallardan hiçbir zaman doğrulamamış, yalnızca Ukrayna ordusu personelinin Almanya’da bu sistemler üzerinde eğitim aldığını açıklamakla yetinmişti.

Pistorius, sergilenen RCH-155 tekerlekli obüsünün önünde yaptığı konuşmada, "Bu tekerlekli obüs, Ukrayna’da büyük beğeni topluyor" ifadelerini kullandı. Bakan Pistorius açıklamalarının devamında, "Şu anda durduğunuz yerde, hanımefendiler ve beyler, sanırım iki yıl önce, Ukrayna’ya gönderilen ilk tekerlekli obüs bulunuyordu" diyerek söz konusu gelişmiş silah sistemlerinin çoktan cephe hattına ulaştığını birinci ağızdan ifşa etmiş oldu.

Bild gazetesinin haberine göre Pistorius, Alman yapımı ultra modern RCH-155 tekerlekli obüslerinin Kiev güçlerine teslim edildiğini ve savaş bölgesine ulaştığını ağzından kaçırdı.

SAVAŞ ALANINDA DENGELERİ DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ: RCH-155

Alman savunma sanayisinin en üst düzey ürünleri arasında gösterilen RCH-155, hareket halindeyken ateş edebilen dünyadaki ilk obüs olma özelliğini taşıyor. Standart topçu sistemleri atış yapmak için durmak zorunda kalırken, RCH-155'in seyir halindeyken hedefleri vurabilmesi, sistemi düşman insansız hava araçları ve karşı batarya ateşlerine karşı son derece korunaklı hale getiriyor.

Dakikada 9 atış süratına ulaşabilen, 50 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan ve tam otomatik taret sistemiyle donatılan araç, karayolunda saatte 100 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Tam otomatik sistemleri sayesinde sadece 2 kişilik mürettebatla sevk ve idare edilen RCH-155, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) kullandığı 5 kişilik mürettebat gerektiren hantal Panzerhaubitze 2000 obüslerine kıyasla muazzam bir operasyonel üstünlük sunuyor.

Ukrayna’nın Almanya’dan 3 topçu taburunu donatacak şekilde toplam 54 adet RCH-155 alması planlanırken, Alman ordusu da 84 adet sipariş vermiş durumda.

Almanya Savunma Bakanı kameralar önünde ağzından kaçırdı: Berlin'in gizlemeye çalıştığı sır ifşa oldu!

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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