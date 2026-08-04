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Dünya

Rusya'daki plaj saldırısında bilanço giderek ağırlaşıyor

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Dün Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının bilançosu ağırlaştı. Yetkililer, bir çocuğun daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

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Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Moskova bölgesindeki Solneçnogorsk kentinde gazetecilere, Krasnodar bölgesine yönelik dün düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Rusyada plaja dronlu saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor
Başlık ResmiRusyada plaja dronlu saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

Saldırının Ukrayna ordusunca düzenlendiğine ve saldırı sonucu 1 çocuğun daha hastanede hayatını kaybettiğine dikkati çeken Lvova-Belova, "Bu, korkunç trajedi." değerlendirmesini yaptı.

Rusyada plaja dronlu saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor
Başlık ResmiRusyada plaja dronlu saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Saldırı sonucu ölü sayısının 8'e yükseldiği aktarılırken, yaralı sayısının ise 58'e yükseldiği kaydedildi.

Merkez, Ukrayna ordusunun dün Krasnodar bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu Gelencik kentinin yakınlarında bulunan Arhipo-Osipovka köyündeki plajda 7 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 40'a yükseldiğini bildirmişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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