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Ekonomi

Gelir uçtu, zarar sürdü! SpaceX bilançosunda dikkat çeken tablo

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Gelir uçtu, zarar sürdü! SpaceX bilançosunda dikkat çeken tablo

SpaceX, halka arz sonrası açıkladığı ilk bilançoda gelirini ikinci çeyrekte yıllık yüzde 92 artırarak 7,81 milyar dolara çıkardı. Şirketin yapay zekâ yatırımları rekor seviyeye ulaşırken net zarar 541 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Uzay, havacılık ve yapay zekâ teknolojileri alanında faaliyet gösteren SpaceX, halka arzın ardından açıkladığı ilk finansal sonuçlarla dikkat çekti. Şirket, 2026'nın ikinci çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artırarak 7,81 milyar dolara yükseltti.

Geçen yılın aynı döneminde 4,07 milyar dolar gelir elde eden şirket, özellikle bağlantı ve yapay zekâ faaliyetlerinden güçlü büyüme sağladı. Bağlantı hizmetlerinden elde edilen gelir yüzde 66 artışla 4,29 milyar dolara çıkarken, yapay zekâ segmentindeki gelir yüzde 247'lik sıçramayla 2,56 milyar dolara ulaştı. Uzay ve fırlatma hizmetlerinden elde edilen gelir ise yüzde 29 artışla 962 milyon dolar olarak kaydedildi.

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NET ZARAR 541 MİLYON DOLAR

Gelirdeki güçlü artışa rağmen SpaceX ikinci çeyreği 541 milyon dolar net zararla tamamladı. Buna karşın şirket, geçen yıl aynı dönemde açıkladığı 1 milyar dolarlık zarara göre finansal performansını önemli ölçüde iyileştirdi.

Bilançoda en dikkat çeken kalem ise yatırım harcamaları oldu. Yapay zekâ altyapısına yapılan büyük ölçekli yatırımların etkisiyle toplam sermaye harcamaları yıllık bazda yaklaşık yüzde 550 artarak 18,37 milyar dolara yükseldi. Bunun 15,8 milyar dolarlık kısmını doğrudan yapay zekâ yatırımları oluşturdu.

SpaceX hisseleri, 12 Haziran'dan bu yana Nasdaq'ta SPCX koduyla işlem görüyor. Açıklanan ilk bilanço, şirketin yapay zekâ odaklı büyüme stratejisini hızlandırırken yüksek yatırım döneminin de sürdüğünü ortaya koydu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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