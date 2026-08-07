ABD Çalışma Bakanlığı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarına doğrudan yön veren ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi’ni açıkladı. ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 23 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi, Ons altın 4 bin 369 dolara yükseldi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın adımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesiyle arayışını sürdürürken, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilmişti. En yüksek beklenti 157 bin, en düşük beklenti ise 40 bin seviyesinde oluşurken piyasa medyan beklentisi 80 bin olarak şekillenmişti.

ABD Temmuz ayı Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandı

İŞSİZLİK GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

ABD Çalışma Bakanlığı, ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi’ni açıkladı. ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 23 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.

Piyasalarda istihdamın 80 bin kişi artması beklenirken, bir önceki ay 20 bin kişilik artış kaydedilmişti. İşsizlik oranı haziran ayında da yüzde 4,2 seviyesinde bulunuyordu. Açıklanan veriler sonrası ABD'de işsizlik oranının beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte altın fiyatlarında adeta uçuş başladı. Ons altın 4 bin 369 dolara yükseldi.

ABD Temmuz ayı Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandı

PETROL FİYATLARI YÜKSELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtmişti. Trump, bu konuda Tahran'la tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini dile getirmişti. Bu açıklamaların ardından petrol fiyatlarının yükselmesi bölgedeki gerilimlerin çözülmekten uzak olduğuna işaret etmişti.

Buna ek olarak İran parlamentosundaki bir komitenin, ABD, İsrail ve diğer "düşman" olarak nitelendirilen ülkelere ait gemilerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engelleyecek bir tasarıyı incelediğine ilişkin haber akışı da petrol fiyatlarının yukarı hareketlenmesinde etkili olmuştu.

ABD’de dün ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 199 bine çıkmasına karşın piyasa beklentisinin altında kalmıştı.

ABD Temmuz ayı Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandı

AVRUPA BORSALARI YÜKSELMİŞTİ

Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif bir seyir hakimken, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,7 artsa da tahminleri aşamadı. Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 ve Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,05 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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