Mayıs ayı itibarıyla otomobil piyasasında büyük bir kampanya yarışı başladı. Birçok markada sınırlı zamlar görülürken, bazı modellerde 770 bin TL’ye varan indirimler dikkat çekiyor. Özellikle SUV ve hibrit araçlarda sunulan fırsatlar, araç almak isteyenler için cazip seçenekler oluşturuyor.

Skoda’da zam var, indirim de var SKODA’DA ZAM VAR, İNDİRİM DE VAR Skoda, Mayıs ayında elektrikli modeller hariç neredeyse tüm araçlarına küçük zamlar yaptı. Ancak markanın kampanyaları bu artışları gölgede bıraktı. En dikkat çeken indirim Skoda Octavia’da görüldü. Premium donanımda yaklaşık 481 bin TL indirim uygulanarak fiyat 2.523.400 TL’ye kadar geriledi. Bu rakam, giriş seviyesinin bile altına düşmesiyle dikkat çekiyor. Skoda Superb’de ise indirimler 770 bin TL’ye kadar çıkıyor. SUV tarafında Skoda Kamiq, Skoda Karoq ve Skoda Kodiaq modellerinde de 200 bin TL’den başlayıp 500 bin TL’yi aşan kampanyalar sunuluyor. Markanın en uygun modeli Skoda Fabia Mayıs ayında yaklaşık 1.72 milyon TL seviyesinde satışta. SKODA MAYIS AYI FİYATLARI / TÜM MODELLER İÇİN TIKLAYIN

Seat fiyatları büyük ölçüde sabit kaldı SEAT FİYATLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE SABİT KALDI SEAT cephesinde ise daha sakin bir tablo var. Marka, Mayıs ayında genel olarak fiyatlarını sabit tuttu. Yeni kasa SEAT Ibiza’da sınırlı bir artış görülürken fiyat 1.82 milyon TL seviyesine çıktı. SEAT Leon 2.24 milyon TL’den başlarken, SEAT Arona 1.96 milyon TL’ye, SEAT Ateca ise 2.56 milyon TL’ye yükseldi.



BYD’de model sayısı azaldı BYD’DE MODEL SAYISI AZALDI Çinli üretici BYD, Mayıs ayında ürün gamını daralttı. Popüler modellerden BYD Atto 3 listeden çıkarıldı. Markanın satışta kalan en uygun modeli olan BYD Seal, kampanyayla 2.429.000 TL seviyesine kadar geriledi. Genel olarak fiyatlarda değişiklik yapılmadı.



Dacia en ucuz otomobil unvanını koruyor DACİA EN UCUZ OTOMOBİL UNVANINI KORUYOR Dacia, Mayıs ayında fiyatlarını sabit tuttu. Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobili olarak öne çıkan Dacia Sandero, 1.29 milyon TL başlangıç fiyatıyla satışta kalmaya devam etti. Dacia Jogger ve Dacia Sandero Stepway modellerinde de fiyatlar büyük ölçüde korunarak rekabetçi seviyede tutuldu. DACIA MAYIS AYI FİYATLARI / TÜM MODELLER İÇİN TIKLAYIN



Toyota’da büyük kampanya sürüyor TOYOTA’DA BÜYÜK KAMPANYA SÜRÜYOR Toyota, Mayıs ayında fiyatlarını sabit tutarken dev indirim kampanyalarıyla öne çıktı. En dikkat çeken model olan Toyota Corolla’da indirimler 650 bin TL’ye kadar ulaştı. Toyota C-HR Hybrid modelinde ise sınırlı bir zam dikkat çekti. Üst segmentte Toyota Land Cruiser Prado için sunulan 4.6 milyon TL’lik indirim, listenin en çarpıcı kampanyası oldu.

Hyundai’de hem zam hem indirim var HYUNDAİ’DE HEM ZAM HEM İNDİRİM VAR Hyundai tarafında ise çift yönlü bir fiyat politikası dikkat çekiyor. Birçok modele zam yapılırken, kampanyalarla fiyatlar dengeleniyor. Hyundai i20 Mayıs ayında 1.47 milyon TL seviyesine çıkarken, Hyundai Tucson fiyatı sabit kaldı. Elektrikli modellerde ise güçlü indirimler var. Hyundai Ioniq 5’te 665 bin TL, Hyundai Ioniq 6’da ise 110 bin TL indirim uygulanıyor. HYUNDAI MAYIS AYI FİYATLARI / TÜM MODELLER İÇİN TIKLAYIN

Renault Mayıs fiyatlarını açıkladı: Clio 2 milyon TL’yi aştı RENAULT MAYIS FİYATLARINI AÇIKLADI: CLİO 2 MİLYON TL’Yİ AŞTI Renault, Mayıs 2026 fiyat listesini duyurdu. Markanın özellikle Bursa’da üretilen yenilenen Renault Clio modelinde artış dikkat çekti. Clio’nun Evolution Plus versiyonu 1.830.000 TL’ye, Esprit Alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’ye yükselerek 2 milyon sınırını aştı. SUV tarafında Renault Duster’da 40 bin TL ile 187 bin TL arasında zam yapılırken, Renault Megane Sedan fiyatları da 25 bin TL ile 59 bin TL arasında arttı. Öte yandan Renault Austral, elektrikli Renault Megane E-Tech ve diğer bazı modellerde fiyatlar sabit tutuldu. Genel tabloda Renault cephesinde Mayıs ayında sınırlı zamların öne çıktığı görülüyor. RENAULT MAYIS AYI FİYATLARI / TÜM MODELLER İÇİN TIKLAYIN

