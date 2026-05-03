Skoda Mayıs ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Markanın elektrikli modelleri hariç tüm modellerine küçük zamlar geldi. Ayrıca bazı modellerde indirim kampanyaları da devam ediyor.

Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi. Mayıs listesinde tüm modellere zam geldi.

Peki Skoda’da Mayıs ayı fiyatları nasıl? 2026 Mayıs listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

Model Mart fiyatı Nisan fiyatı Mayıs fiyatı Skoda Fabia 1.829.900 TL 1.722.500 TL 1.727.500 TL Skoda Scala 1.791.400 TL 1.791.400 TL 1.859.900 TL Skoda Octavia 2.639.900 TL 2.639.900 TL 2.644.900 TL Skoda Superb 3.774.900 TL 3.774.900 TL 3.774.900 TL Skoda Kamiq 1.861.400 TL 1.797.600 TL 1.802.100 TL Skoda Karoq 3.149.900 TL 3.149.900 TL 3.154.900 TL Skoda Kodiaq 3.699.900 TL 3.699.900 TL 3.704.900 TL Skoda Elroq 2.469.900 TL 2.299.900 TL 2.299.900 TL Skoda Enyaq Coupe 3.599.900 TL 3.599.900 TL 3.516.000 TL Skoda Enyaq 3.499.900 TL 3.499.900 TL 3.423.500 TL

OCTAVİA’DA 500 BİN TL’YE YAKIN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 500 bin TL’ye varan indirimin devam ettiği görülüyor. 3.004.900 TL’den satışta olan aracı almak isteyenler için kampanyalı fiyatı 2.523.400 TL olarak belirlendi. Bu da 481.500 TL’lik bir indirim anlamına geliyor ki giriş seviyesi olan Elite donanımdan bile aşağı bir fiyat etiketiyle alınabiliyor.



Yine Kamiq modelinde giriş seviyesinde yaklaşık 230 bin TL, en üst donanım seviyesindeyse 340 bin TL’lik indirimler uygulanıyor.



Karoq modelinde ise 350 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Kodiaq’ta ise versiyonuna göre indirim miktarı 500 bin TL’yi geçiyor.



Superb modelinde 770 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Skoda Fabia Mayıs ayı fiyatı

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.834.900 1.727.200 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.219.900 -

Skoda Scala Mayıs ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.859.900 - Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.149.900 - Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.279.900 - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.589.900 2.214.000

Skoda Octavia Mayıs ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.644.900 - Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.004.900 2.523.400 Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.304.900 - Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.304.900 - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.434.900 - Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.404.900 - Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.534.900 -

Skoda Superb Mayıs ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.454.900 3.745.900 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.454.900 3.686.700 L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.904.900 4.423.200 L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 6.854.900 - L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 6.954.900 -

Skoda Kamiq Mayıs ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.029.900 1.802.100 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.274.900 - Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.539.900 - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.704.900 2.363.900

Skoda Karoq Mayıs ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 3.154.900 - Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.454.900 3.134.100 Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.574.900 3.224.200

Skoda Kodiaq Mayıs ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.704.900 - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.504.900 3.993.200 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.654.900 4.427.600 Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.504.900 - Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.754.900 - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.104.900 -

Elektrikli Skoda Elroq ve Enyaq Mayıs ayı fiyat listesi (2026 model yılı)

Elektrikli Model Model Detayı Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 2.474.900 2.299.900 Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.423.900 - Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 3.799.900 3.516.000 Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.199.900 -

Haberle İlgili Daha Fazlası