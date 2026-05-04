Avrupa futbolunun zirvesinde nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı, oynanacak olan kritik rövanş müsabakalarıyla zirveye ulaşıyor. ''Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?'' merak edilirken dev kupa için sahaya çıkacak son iki takım, bu hafta içi yapılacak zorlu mücadelelerin ardından netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Finalistler belli olacak!

İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan iki dev ekip, bu kez kozlarını İngiltere’nin başkentinde paylaşacak. Arsenal, kendi evi olan Emirates Stadyumu'nda taraftar desteğini arkasına alarak Atletico Madrid’i elemeyi planlıyor.

Yarın (5 Mayıs Salı) Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak olan Arsenal-Atletico Madrid maçı için nefesler tutuldu.

Paris’te oynanan ve tam 9 golün atıldığı ilk randevuda PSG, sahadan 5-4’lük galibiyetle ayrılmıştı. Rövanş için 6 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Bayern Münih, Allianz Arena’da Fransız devi PSG'yi konuk edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Yarı finaldeki zorlu maratonun ardından üstünlük sağlayan iki ekip, Şampiyonlar Ligi’nin en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi final müsabakası 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

