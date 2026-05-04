İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. 81 il ve KKTC’de düzenlenen sınavların sonuçları henüz duyurulmazken, öğrenciler AUZEF AKSİS sistemi üzerinden yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.

AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen ara sınavların ardından değerlendirme süreci başladı. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sonuçlara ilişkin net tarih vermedi. Ancak sınav sonuçları genellikle sınavların yapıldığı tarihten itibaren 10-15 gün sonrasında açıklanıyor.

Adaylar, AUZEF vize sınavı sonuçlarını sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek.

PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.



