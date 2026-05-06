CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Dalgıç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç hakkında bir sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı video içeriğine yönelik soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı! CHP'li Kadir Dalgıç tutuklandı

İncelenen videodaki ifadeler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi 'Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret' suçlarından gözaltına aldı.

KADİR DALGIÇ TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Dalgıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Dalgıç, ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan tutuklandı.

