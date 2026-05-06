İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı! CHP'li Kadir Dalgıç tutuklandı
CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Dalgıç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.
- Kadir Dalgıç, bir video paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.
- Şüpheli, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret' suçlarından gözaltına alındı.
- Adliyeye sevk edilen Kadir Dalgıç, 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç hakkında bir sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı video içeriğine yönelik soruşturma başlatıldı.
İncelenen videodaki ifadeler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi 'Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret' suçlarından gözaltına aldı.
KADİR DALGIÇ TUTUKLANDI
Sabah saatlerinde gözaltına alınan Dalgıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Dalgıç, ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan tutuklandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR