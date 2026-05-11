Öğretmenlerin il içi atama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler il dışı atama takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı takvim ve duyuruyla iller arası yer değiştirme başvurularının tarihlerini de açıkladı. Peki, öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2026 il dışı atama takvimine ilişkin detaylar…

Öğretmenlerin il içi atamaları 11 Mayıs Pazartesi günü tamamlanırken, gözler şimdi il dışı yer değiştirme sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2026 atama takviminde hem il içi hem de iller arası atama sürecine ilişkin detaylar paylaşılmıştı. Takvime göre il dışı atama başvuruları da mayıs ayı içerisinde alınacak.

İLLER ARASI ATAMA TAKVİMİ

2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atamalar 22 Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman? İller arası tayin başvurusu takvimi

İL DIŞI TAYİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası