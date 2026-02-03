İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini
Şubat ayının ilk günleriyle birlikte İstanbul’da hava durumu yeniden merak konusu oldu. Dün Edirne'de bugün ise Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı ile beraber ''İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman?'' sorusuna cevap aranmaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul haftalık hava durumu tahmini...
3 Şubat Salı sabahından itibaren İstanbul’da hava çok bulutlu seyrederken sıcaklık 2 derece olarak ölçüldü. Sıcaklığın öğle saatlerine doğru 7 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'da bugün gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken ''İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman?'' merak ediliyor. İşte, İstanbul haftalık hava durumu tahmini...
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?
İstanbul’da bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Sabah saatlerinde düşük seyreden sıcaklıklar gün içinde artış gösterirken kar yağışı için beklenti henüz söz konusu değil.
Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 7 ila 15 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
Hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkisini korurken, ilerleyen günlerde görülecek yağışların yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|03 Şubat Salı
|
|2
|7
|72
|90
|
|23
|-3,6
|14,9
|3,1
|8,6
|04 Şubat Çarşamba
|
|3
|12
|59
|87
|
|11
|-3,3
|17,4
|3,2
|8,7
|05 Şubat Perşembe
|
|8
|14
|63
|76
|
|14
|-2,7
|17,4
|3,7
|9,3
|06 Şubat Cuma
|
|11
|15
|64
|86
|
|20
|-2,7
|17,9
|4,2
|10
|07 Şubat Cumartesi
|
|11
|16
|71
|91
|
|22
|-4,4
|19,2
|4,1
|9,7