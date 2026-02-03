Şubat ayının ilk günleriyle birlikte İstanbul’da hava durumu yeniden merak konusu oldu. Dün Edirne'de bugün ise Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı ile beraber ''İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman?'' sorusuna cevap aranmaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul haftalık hava durumu tahmini...

3 Şubat Salı sabahından itibaren İstanbul’da hava çok bulutlu seyrederken sıcaklık 2 derece olarak ölçüldü. Sıcaklığın öğle saatlerine doğru 7 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'da bugün gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken ''İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman?'' merak ediliyor. İşte, İstanbul haftalık hava durumu tahmini...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

İstanbul’da bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Sabah saatlerinde düşük seyreden sıcaklıklar gün içinde artış gösterirken kar yağışı için beklenti henüz söz konusu değil.



Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 7 ila 15 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkisini korurken, ilerleyen günlerde görülecek yağışların yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 03 Şubat Salı İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini 2 7 72 90 İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini 23 -3,6 14,9 3,1 8,6 04 Şubat Çarşamba İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini 3 12 59 87 İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini 11 -3,3 17,4 3,2 8,7 05 Şubat Perşembe İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini 8 14 63 76 İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini 14 -2,7 17,4 3,7 9,3 06 Şubat Cuma İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini 11 15 64 86 İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini 20 -2,7 17,9 4,2 10 07 Şubat Cumartesi İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini 11 16 71 91 İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul haftalık hava durumu tahmini 22 -4,4 19,2 4,1 9,7

