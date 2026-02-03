Konut yatırımcısının gözde şehri İstanbul’da Aralık 2025’te 56 bin 631 TL olan ortalama metrekare satış fiyatı, Ocak 2026’da 59 bin 179 TL’ye yükseldi. İstanbul’da aylık fiyat artışı %4,5 olarak gerçekleşti. En pahalı ve en ucuz ilçelerde 2026’nın ocak ayı fiyatları da belli oldu. İstanbul’dan konut alacak yatırımcılar için, metrekare fiyatı en düşük 27 bin TL’den başlıyor ve en yüksek 150 bin TL’ye kadar çıkıyor…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Gayrimenkul piyasası yeni yıla da hızlı başlarken, ocak ayında ilandaki evler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; sadece daire nitelikli konutlarda ortalama fiyat artışı %3,36 olarak ölçüldü. Endeksa verilerine göre geçen ay Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 37 bin 504 TL oldu.

İSTANBUL’DA SON DURUM

Konut yatırımcısının en gözde şehri olan İstanbul’da da dikkat çeken fiyat hareketleri yaşlanıyor. Aralık 2025’te 56 bin 631 TL olan mega kentte, ortalama metrekare satış fiyatı Ocak 2026’da 59 bin 179 TL’ye yükseldi. İstanbul’da aylık fiyat artışı ise Endeksa verilerine göre %4,5 olarak gerçekleşti.

EN PAHALI İLÇELER

İlçeler bazında bakıldığında, en pahalı ilçeler ve ortalama metrekare satış fiyatları Ocak 2026’da şöyle ölçüldü:

-Beşiktaş: 152.498 TL/m2

-Kadıköy: 150.885 TL/m2

-Sarıyer: 145.655 TL/m2

-Bakırköy: 110.484 TL/m2

-Beykoz: 105.244 TL/m2

-Üsküdar: 93.832 TL/m2

-Maltepe: 82.052 TL/m2

-Ataşehir: 77.097 TL/m2

-Zeytinburnu: 73.706 TL/m2

-Şişli: 72.471 TL/m2

EN UCUZ İLÇELER

Geçen ay ortalama metrekare satış fiyatı en düşük ilçeler ise şunlar oldu:

-Esenyurt: 27.684 TL/m2

-Silivri: 38.059 TL/m2

-Sultangazi: 38.352 TL/m2

-Arnavutköy: 39.135 TL/m2

-Beylikdüzü: 40.429 TL/m2

-Fatih: 41.948 TL/m2

-Esenler: 42.157 TL/m2

-Gaziosmanpaşa: 44.182 TL/m2

-Avcılar: 44.909 TL/m2

-Güngören: 45.326 TL/m2

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Bakırköy, İstanbul’un en pahalı ilçeleri olmaya devam etti. Beşiktaş ve Kadıköy’de ortalama fiyatların önemli bir eşik olan 150 bin TL barajını aşması da dikkatlerden kaçmadı. En pahalı ilçeler listesinde Anadolu ve Avrupa yakasından 5’er ilçe yer aldı.

ESENYURT FAKTÖRÜ

İstanbul’un yüksek konut arzı ile öne çıkan ilçesi Esenyurt, ocakta da “en ucuz” konumunu sürdürdü. İlçede metrekare satış fiyatının, il ortalamasının yarısına gerilemesi dikkat çekiyor. Esenyurt’tan sonra gelen ilçelerin fiyatının, 10 bin TL ve üzerinde fiyat artışına yöneldiği görülüyor. Mega kentin batısı, konut fiyatlarının daha düşük olduğu bölge olarak öne çıkıyor.

FATİH DETAYI

İstanbul’un merkezinde yer almasına rağmen Fatih, eski konut stokunun fazla olması sebebiyle aylardır metrekare fiyatı en düşük ilçeler arasında yer alıyor. Ancak bu ilçede 0-4 yaş bandındaki yeni konut fiyatlarında ortalama metrekare fiyatı 81.051 TL’ye kadar yükseliyor. Böylece Fatih’te ortalama ile yeni konut arasındaki fiyat makasının %100’e yaklaştığı da görülüyor.

