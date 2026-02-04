Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, “AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis’te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin.” dedi.

Emrah Özcan / ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11 kişilik AK Parti Anayasa Komisyonunun çalışmalarında epey bir mesafe alındığını söyledi. Önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Yılmaz “Komisyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Tabii anayasa çalışmalarında esas görev Meclis’in. Bu konuların Meclis’te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa, AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis’te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin. MHP çalışmasını bitirmişti. Biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama henüz bu aşamada nihai bir takvim veremeyiz. Cumhurbaşkanı’mıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Yakın süreçte kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz” dedi.

Öte yandan komisyon, şimdiye kadar 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları başta olmak üzere birçok temel ana meseleyi masaya yatırdı. 20’ye yakın toplantı gerçekleştiren komisyonda “Nasıl bir anayasa isteniyor” sorusuna cevap aranırken, toplantılarda, farklı ülkelerde uygulanan başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemleri incelendi. Her sistemin tarihsel arka planı, uygulama biçimleri ve ortaya çıkan sonuçlar örnekler eşliğinde değerlendirildi.

İSTİŞARE ZEMİNİ OLUŞTURULACAK

Türkiye’nin anayasa serüvenindeki temel değişiklikler ve kırılma noktalarını detaylı bir şekilde ele alınırken, seçim sistemleri, yargı yetkileri, dünya anayasa tarihi gibi konular istişare edildi. Bazı hassas başlıklar üyeler tarafından ayrıca çalışıldı. Komisyon önümüzdeki günlerde çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve geniş bir istişare zemininde çalışacak.

