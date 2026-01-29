Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk medyasında ilk yüz yüze röportajını Türkiye gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva ile yaptı.

Lavrov, sadece bölgesel değil, dünya siyasetini derinden etkileyecek pek çok soruya çarpıcı cevaplar verdi:

◼️Ukrayna Düğümü: Savaş ne zaman ve hangi şartlarda sona erecek?

◼️Suriye’de Yeni Dönem: Moskova, sahadaki son gelişmeleri ve yeni süreci nasıl okuyor?

◼️NATO Senaryoları: İttifakın dağılma ihtimaline Rusya’nın bakış açısı ne?

◼️Türkiye-Rusya İlişkileri: Ankara, Moskova için stratejik bir ortak mı, yoksa denge unsuru mu?

◼️Kritik Tehditler: Grönland’ın ABD kontrolüne geçme ihtimali Rusya için bir güvenlik krizi mi?

Türkiye gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva, Lavrov ile bir araya geldi.

RÖPORTAJ BUGÜN 18.00'DE TGRT HABER'DE

Tarihi röportaj bugün saat 18.00’de TGRT Haber ekranlarında yayınlanacak.

