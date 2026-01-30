Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye gazetesine verdiği röportaj, Rus medyasında geniş yankı uyandırdı. Tass Haber Ajansı, röportajı “Rusya asla bilgi sızdırmaz, ciddi konuları konuşur” başlığıyla servis ederken; Russia Today ise Lavrov’un dikkat çeken açıklamalarını X hesabından paylaştı. Izvestia gazetesi ise Lavrov'un Zelenskiy'i hedef alan sert mesajlarını öne çıkardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk medyasında ilk yüz yüze röportajını Türkiye gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva ile yaptı. Lavrov, küresel siyasetin merkezindeki krizlere ve Rusya’nın stratejik rotasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YANKI UYANDIRDI

TGRT Haber'de de yayınlanan röportajda, ABD ve AB’nin "yeni sömürgeci" yaklaşımlarını, NATO’nun jeopolitik genişleme çabalarını ve Ortadoğu’daki hassas dengeleri kapsayan sert eleştiriler yöneltti. Lavrov’un Türk medyasına verdiği ilk röportaj, Rus basınında da geniş yankı buldu.

TASS: RUSYA ASLA BİLGİ SIZDIRMAZ

Tass Haber Ajansı, röportajı “Rusya asla bilgi sızdırmaz, ciddi konuları konuşur” başlığıyla servis etti. Haberde Lavrov’un, Rusya’nın diplomatik görüşmelerin içeriğini açıklama geleneği olmadığını vurguladığı ve tüm tarafların müzakerelere ciddiyetle yaklaşması gerektiğini söylediği aktarıldı. Lavrov, özellikle çatışma çözümüne ilişkin görüşmelerin kamuoyuna sızdırılmasını diplomatik etikle bağdaşmadığını ifade etti.

Lavrov, ABD ile Ukrayna arasında gündeme gelen güvenlik garantisi anlaşmasına ilişkin ise 'belgeyi görmediklerini' belirterek yorum yapmaktan kaçındı. Lavrov, buna karşılık Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ve diğer yetkililerin bu anlaşmadan sıkça söz ettiğine dikkat çekti.

Tass'ın haberinde şu ifadelere yer verildi: Lavrov, "ABD-Ukrayna güvenlik garantisi anlaşması hakkında bir şey söyleyemem çünkü bunu görmedik," diyerek, "Zelensky, Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga ve diğer birçok Ukraynalı yetkilinin her fırsatta bu anlaşmadan bahsettiğini" vurguladı.

MACRON'U DA HEDEF ALDI

Röportajda Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da hedef alan Lavrov, bazı Avrupalı liderlerin diplomatik etik kurallarını ihlal ederek sürekli bilgi sızdırdığını söyledi.

IZVESTIA: ZELENSKIY VE ÖĞRETMENLERİ, ETİK KURALLARINI İHLAL ETMEYE ALIŞIK

Izvestia gazetesi ise haberinde Lavrov'un özellikle Zelenskiy ve AB'ye yönelik eleştirilerine odaklandı. Haberde "Lavrov, Türk medyasına verdiği röportajda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve AB'den (Avrupa Birliği'nden) 'öğretmenlerinin' diplomatik etik kurallarını ihlal etme alışkanlığına sahip olduklarını açıkladı." ifadelerine yer verildi.

Lavrov, Ukrayna yönetiminin tutumunun “tüm Avrupa adına konuşuyormuş” izlenimi oluşturduğunu savundu. Ayrıca Zelenskiy’nin, belgenin hazır olduğu ve toprak tavizine karşı çıkıldığı yönündeki açıklamalarına şaşırdığını dile getirdi. Öte yandan Avrupa’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına yeterince saygı göstermediğini belirten Lavrov, Zelenski’nin Davos’taki açıklamalarını da eleştirdi.

RUSSIA TODAY: TALEP EDİLEN ATEŞKES RUSYA İÇİN KABUL EDİLEMEZ

RT (Russia Today) ise Lavrov’un röportajından bir bölümü X hesabından paylaştı. Paylaşımda Lavrov’un, Zelenskiy’nin talep ettiği ateşkesin Rusya için kabul edilemez olduğunu, önceki ateşkeslerin Ukrayna’nın yeniden silahlanması için kullanıldığını söylediği ifadeler yer aldı. Lavrov ayrıca, Rusya’nın güvenliğini tehdit eden herhangi bir “güvenlik garantisinin” gündemde olmadığını vurguladı.

