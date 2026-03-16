2026 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler köprü ve otoyolların durumuna çevrildi. 3,5 gün sürecek bayram boyunca yollarda yoğunluk yaşanması beklenirken köprü ve otoyollara ilişkin yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın gündeminde bayram yolculukları yer alıyor. 2026 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı öncesinde özellikle şehirler arası seyahat planı yapanlar, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

BAYRAM'DA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram dönemlerinde vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla bazı otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulaması hayata geçirilebiliyor. Geçmiş yıllarda uygulanan bu düzenlemenin, 2026 yılı Ramazan Bayramı’nda da devam etmesi bekleniyor. Yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklamanın ardından uygulamanın kapsamı ve geçerli olacağı tarihler netlik kazanacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ARA TATİLLE BİRLEŞMESİ OTOBÜS BİLETİ SATIŞLARINI ARTIRDI

TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatili dönemindeki otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını söyledi.

Yıldırım, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ve havaların ısınması dolayısıyla tatil süresinin 9 güne çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri de kullanma izni verilmesiyle, 14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti de satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz."

Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını, aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirerek, "Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var." ifadelerini kullandı.

