X sosyal medya platformunun yapay zeka botu Grok aracılığıyla üretilen cinsel içerikli görüntüler büyük tartışma oluşturmuştu. Tepkilerin ardından ABD’de de mağdurlara federal dava açma hakkı tanındı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in yapay zeka sohbet botu Grok ile oluşturulan cinsle içerikli görüntüler tüm dünyada tepkiye neden oldu.



ABD Senatosu artan endişe ve şikayetlerin ardından mağdurların rızası olmadan oluşturulan müstehcen görüntüler nedeniyle dava açma yetkisi veren yasa tasarısını onayladı.



Yasayla mağdurlar cinsel içerikli yapay zeka görsellerini üreten kişilere federal düzeyde dava açabilecek.



Tasarı geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve sosyal medya şirketlerinin mağdurların talebi olduğunda içerikleri 48 saat içinde kaldırmasını zorunlu kılan yasanın üzerine yapıldı.



Bloomberg News'in haberine göre, X yapay zeka tarafından üretilen rızasız görüntüler için en aktif platformlar arasında yer alıyor.

ULUSLARARASI TEPKİ

Malezya ve Endonezya, tekrarlanan kötüye kullanımların ardından Grok'a erişimi kısıtladı.



Avrupa Komisyonu, Grok tarafından üretilen, genç kızlara ait cinsel çağrışımlı ve açık görüntülerle ilgili vakaları incelediğini açıkladı.



İngiltere'de, Grok’un cinsel içerikli görüntüler üretmek için kullanılmasına ilişkin X hakkında soruşturma başlatıldı.



İtalya Veri Koruma Otoritesi tarafından, “Grok veya diğer yapay zekaları cinsel içerikli görüntü oluişturmak için kullananlar ve bu görüntüleri yayanlar, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.” açıklaması yapıldı.



Avustralya, Avrupa Birliği, Hindistan ve Fransa ise konuyla ilgili endişelerini belirtirken X’ten açıklama beklediklerini dile getirdi.

MUSK’TAN TEPKİLERE YANIT

X’in sahibi Elon Musk ise Grok'a yönelik tepkilerin sansür için bir "bahane" olduğunu iddia etti.

Musk, Grok'un yasa dışı içerik üretimi için kullanılmasının, bu içeriğin doğrudan yüklenmesiyle aynı sonuçları doğuracağını belirtmişti.

Grok'a yönelik şikayetler üzerine, sohbet botunun görsel üretme özelliğinin yalnızca ücretli abonelere sunulacağı açıklandı.

X, bu paylaşımı yeniden yayımlayarak, "X'te yasa dışı içeriklere, çocuk cinsel istismarı materyalleri de dahil olmak üzere, karşı önlem alıyoruz, bu tür içerikleri kaldırıyor, hesapları kalıcı olarak askıya alıyor ve gerektiğinde yerel yönetimler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

