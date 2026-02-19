İlk sahur ardından gözler ilk iftar vakitlerine çevrildi. Ramazan ayının ilk iftarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2026 Ramazan ayı imsakiye bilgilerini yakından takip ediyor. Ramazan ayında iftar vakitleri, şehirlerin coğrafi konumu nedeniyle farlılık gösteriyor. Peki, ilk iftar saat kaçta yapılacak?

İftara -orucun açılmasına- ne kadar kaldı?



2026 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 itibariyle başladı. Ramazan’da ilk sahurunu imsak vaktinden önce yapan vatandaşlar, bugün orucun açılacağı ilk iftar saatine odaklandı. Ramazan ayında iftar vakitleri, şehirlerin coğrafi konumu ve mevsimsel koşullara bağlı olarak farklılık gösterir. Türkiye’de doğudan batıya doğru iftar saatleri değişirken, dünyanın farklı bölgelerinde gün uzunluğuna bağlı olarak oruç süresi de uzayıp kısalabilir. Peki bugün ilk iftar saat kaçta yapılacak, orucun açılmasına ne kadar kaldı? İşte il il güncel iftar vakitleri ve detaylar…



İSTANBUL'DA İLK İFTAR İstanbul'da ilk iftar 18.52'de yapılacak.



ANKARA'DA İLK İFTAR Ankara'da 2026'nın ilk iftarı 18.38'de yapılacak.

İZMİR'DE İLK İFTAR İzmir'de 2026'nın ilk iftarı 19.02'de yapılacak.



ADANA'DA İLK İFTAR Adana'da 2026'nın ilk iftarı 18.31'de yapılacak. TÜM İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

YAZ VE KIŞ AYLARINDA ORUÇ SÜRELERİ DEĞİŞİR Genel olarak, yaz ve kış ayları arasında oruç süreleri değişiklik gösterir. Erzurum gibi doğu bölgelerinde yaz aylarında oruç süresi 17 saate kadar çıkarken, kışın bu süre 13-14 saat civarına düşer.



Benzer şekilde, Adana ve Antalya gibi güney illerinde yazın oruç süresi 15-16 saat, kışın ise 11-12 saat arasında değişiklik gösterir. Ancak, bazı bölgelerde oruç süreleri yıl boyunca daha az dalgalanma gösterir. Özellikle Türkiye'nin güneydoğusundaki illerde, yaz ve kış aylarında oruç süreleri arasında önemli bir fark olmayabilir. Örneğin, Adana'da kış aylarında oruç süresi 11-12 saatlerde sabit kalırken, bu süre yazın 15-16 saat aralığında daha az değişir.



Haberle İlgili Daha Fazlası