Kütahya'da 4 valizden 98,74 kilo pregabalin çıktı
Kütahya'da düzenlenen operasyonda, 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon yapıldı.
4 VALİZİN İÇİNDEN ÇIKTI
Operasyonda ekipler tarafından 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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