Moldova tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı

Moldova'da "uyuşturucu ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan I.R'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

ESENYURT'TA YAKALANDI

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla I.R'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Esenyurt Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIEsenyurt

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