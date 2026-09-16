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Gözler TIPDİL sonuçları sorgulama ekranında... 2026 TIPDİL sonuçları açıklandı mı?

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Gözler TIPDİL sonuçları sorgulama ekranında... 2026 TIPDİL sonuçları açıklandı mı?

TIPDİL sınavına katılım sağlayan adayların gündeminde sonuç tarihi var. Ankara Üniversitesi Tömer Tıpdil Sınav eylül dönemi sınav uygulama kılavuzunda sonuç tarihine yer verilmişti. Kılavuza göre, TIPDİL sonuçları bugün (16 Eylül 2026) tarihinde ilan edilecek. Peki, TIPDİL sonuçları açıklandı mı? TIPDİL sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi ANKUZEF-ASYM tarafından başvuruları alınan TIPDİL sınavı 5 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentileri arttı. Tıpta, Diş Hekimliğinde ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesinde yabancı dil koşulunun sağlanması için TÖMER TIPDİL Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekiyor.

Gözler TIPDİL sonuçları sorgulama ekranında... 2026 TIPDİL sonuçları açıklandı mı?
Başlık ResmiGözler TIPDİL sonuçları sorgulama ekranında... 2026 TIPDİL sonuçları açıklandı mı?

TIPDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara Üniversitesi TÖMER TIPDİL 2026 Eylül dönemi sınav sonuçları, 16 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

TIPDİL sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi’nin (ASYM) sonuç belgesi görüntüleme ekranından sorgulama yapabiliyor. Sonuçların sistemde erişime açılmasının ardından adaylar, ilgili sınavı seçerek sonuç belgelerini görüntüleyebiliyor.

TIPDİL SONUCU SORGULAMA

Editör : ÖZGE YİĞİT
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