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Belediyeden sonuç çıkmadı, veliler yola yaya geçidi çizdi

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Belediyeden sonuç çıkmadı, veliler yola yaya geçidi çizdi

Adana'da 7 bin 500 öğrencinin ve 5 okulun bulunduğu caddede yaya geçidi ve trafik ışığı olmaması velilerin tepkisini çekti. Belediyeden sonuç alamadıklarını söyleyen veliler yola kendileri yaya geçidi çizdi.

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Adana'da Gülbahçesi Mahallesi'nde 5 okulun yer aldığı caddede, vatandaşların başvurularına karşın sinyalizasyon, kasis ve belirgin bir yaya geçidi düzenlemesi gerçekleştirilmedi. Çocuklarının güvenliğinden endişe duyan bir veli ise eline boya ve fırça alarak öğrencilerin karşıdan karşıya geçtiği noktaya kendi olanakları ile yaya geçidi çizdi.

Gülbahçesi Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin 500 öğrencinin eğitim aldığı 5 okulun olduğu caddede, öğrenciler, veliler ve öğretmenler her gün yoğun biçimde yolu kullanıyor. Vatandaşlar, cadde üstünde yaya geçidi, üst geçit ya da kasis olmaması sebebiyle özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde tehlike yaşandığını kaydetti.

Belediyeden sonuç çıkmadı, veliler yola yaya geçidi çizdi
Başlık ResmiBelediyeden sonuç çıkmadı, veliler yola yaya geçidi çizdi

BELEDİYEDEN SONUÇ ALAMADILAR

Daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne hem telefonla hem de yazılı olarak başvuru yaptığını söyleyen veli Hasan Güçlü, yapılan başvuruların sonrasında sadece uyarı levhası konulduğunu, başka bir çalışma yapılmadığını belirtti.

Çocuklarının her gün bu yolu kullandığını söyleyen Güçlü, "Benim iki çocuğum da buradaki okula gidiyor. Burada toplam 5 okul bulunuyor. Yaklaşık 7 bin 500 öğrenci burada eğitim görüyor. Bunun yanı sıra veliler ve öğretmenler de bu yolu kullanıyor. Burada yaya geçidi, üst geçit ya da bir kasis bulunmuyor. Çocuklarımızın hayatı ciddi bir tehlike altında" ifadelerini kullandı.

Belediyeden sonuç çıkmadı, veliler yola yaya geçidi çizdi
Başlık ResmiBelediyeden sonuç çıkmadı, veliler yola yaya geçidi çizdi

"SADECE LEVHA KONULDU"

Daha önce belediyeye başvurduğunu söyleyen Güçlü, "Daha önce Adana Büyükşehir Belediyesini aradım ve yazılı olarak başvuruda bulundum. Sadece uyarı levhası konuldu, başka bir şey yapılmadı. Buraya üst geçit yapılabilir. Eğer o yapılamıyorsa yaya geçidine yakın mesafelerde kasisler yapılabilir. En azından içimiz biraz da olsa rahatlar" dedi.

Yetkililerin muhtemel bir kazanın sonrasında değil, öncesinde önlem alması gerektiğini ifade deden Güçlü, "Bir işin yapılması için illaki birinin canından olması gerekmiyor. Biri hayatını kaybetmeden de bu işler yapılabilir" açıklamasında bulundu.

Başvurularından sonuç alamadığını söyleyen Güçlü, son olarak çocukların güvenliği için kendi olanaklarıya öğrencilerin kullandığı noktaya yaya geçidi çizdi. Güçlü, yetkililerden okul çevresinde gerekli trafik güvenliği önlemlerinin alınmasını istedi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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