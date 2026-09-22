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6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi

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6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi
Başlık Resmi6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının ilk 6 ayında posta kolisi ve kargosu gönderi sayısının 728 milyonu aştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu “Posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yüzde 83’ünden fazlası şehirler arası gönderilerden oluştu. Yaklaşık yüzde 96’sı kurumsal gönderi olarak gerçekleşti. Yaklaşık yüzde 96’sı kurumsal gönderi olarak gerçekleşti” dedi.

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2026 yılının ilk 6 ayında posta kolisi ve kargosu gönderi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 728 milyonu aştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 2026 Yılı İlk Yarı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artışın sürdüğünü belirtti.

6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi
Başlık Resmi6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi

“728,31 MİLYONA ULAŞTI”

Bakan Uraloğlu, “2025 yılının aynı döneminde yaklaşık 691 milyon olan posta kolisi ve kargosu gönderi sayısı, 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 5 artarak 728,31 milyona ulaştı” dedi.

6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi
Başlık Resmi6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi
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YÜZDE 82’Sİ 2 KİLOGRAM VE ALTI

Uraloğlu, posta kolisi ve kargosu gönderilerinin ağırlık dağılımına ilişkin de bilgi vererek, “Gönderilerin yüzde 82’sini 2 kilogram ve altındaki gönderiler oluşturdu. 2 ila 20 kilogram arasındaki gönderilerin payı yüzde 17 olurken 20 kilogramın üzerindeki gönderiler toplamın yalnızca yüzde 1’ini oluşturdu” ifadelerini kullandı.

6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi
Başlık Resmi6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi

HER 100 KARGODAN 96’SI KURUMSAL

E-ticaret platformlarının yoğun kullanımının gönderilerin yapısına da yansıdığını belirten Uraloğlu, “2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 96’sı kurumsal gönderi olarak gerçekleşti. Bireysel gönderilerin payı ise yaklaşık yüzde 4 oldu.” açıklamasında bulundu.

YÜZDE 83’ÜNDEN FAZLASI ŞEHİRLER ARASINDA TAŞINDI

Kargo hareketliliğinin büyük bölümünün şehirler arasında gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, “Posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yüzde 83’ünden fazlası şehirler arası gönderilerden oluştu. Gönderilerin yaklaşık yüzde 15’i şehir içinde teslim edilirken yurt dışına gönderilenlerin oranı yaklaşık yüzde 2 olarak gerçekleşti” dedi.

6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi
Başlık Resmi6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi

Uraloğlu, 2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu teslimatlarının en fazla gerçekleştirildiği illerin sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli olduğunu bildirdi.

Teslimat sürelerine ilişkin verileri de değerlendiren Uraloğlu, “Yurt içi posta gönderilerinin yaklaşık yüzde 11'i kabul edildiği gün içerisinde teslim edildi. Kabul edildiği gün dahil olmak üzere gönderilerin yaklaşık yüzde 88'i en geç iki gün içerisinde alıcılarına ulaştırıldı” ifadelerini kullandı.

6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi
Başlık Resmi6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi

105,8 MİLYON HABERLEŞME GÖNDERİSİ

Uraloğlu, kargo ve koli gönderilerinin yanı sıra haberleşme gönderilerine ilişkin verileri de paylaşarak, “2026 yılının ilk yarısında haberleşme gönderilerinin sayısı yaklaşık 105,8 milyon olarak gerçekleşti.” dedi. Haberleşme gönderilerinin yüzde 89’unun 20 gram ve altında olduğunu belirten Uraloğlu, 20-50 gram aralığındaki gönderilerin ise toplamın yüzde 6’sını oluşturduğunu bildirdi.

Uraloğlu ayrıca haberleşme gönderilerinde de şehirler arası trafiğin öne çıktığını, 2026 yılının ilk yarısında en fazla haberleşme gönderisi teslimatının sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da gerçekleştirildiğini kaydetti.

6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi
Başlık Resmi6 ayda 728 milyon kargo! Yüzde 96’sı kurumsal gönderi

9 BİN 543 POSTA ŞUBESİ

Posta sektörünün ülke genelindeki hizmet ağına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Posta sektöründe 122 bin 804 kişi istihdam edilirken Türkiye genelinde 9 bin 543 posta şubesi ve acentesi hizmet veriyor. Bunların 1.706’sı İstanbul’da, 737’si Ankara’da ve 509’u İzmir’de bulunuyor.” dedi.

Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş 52 hizmet sağlayıcının bulunduğunu belirterek, bu hizmet sağlayıcılara 26’sı ulusal, 29’u yerel olmak üzere toplam 55 yetkilendirme verildiğini söyledi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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