Antalya'da tatil için geldikleri Konyaaltı Sahili'nde gece saatlerinde denize giren 19 yaşındaki Muhammet Topçu ile 20 yaşındaki Uğur Kaan boğularak hayatını kaybetti. Gençlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarına teslim edilirken, oğlunun tabutunu taşıyan acılı babanın “Ciğerimi yaktın babam” feryadı yürekleri dağladı.

Dün akşam 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana gelen olayda, Kayseri'den tatil amacıyla Antalya'ya gelen 3 arkadaş, akşam saatlerinde vakit geçirmek için Konyaaltı Sahili'ne gitti.

3 arkadaş bir süre sohbet ettikten sonra serinlemek için denize girdi. Gençlerden birisi kısa süre sonra sudan çıkarken, bir süre sonra Muhammet Topçu (19) ve Uğur Kaan'ın (20) suda kaybolduğunu fark etti. Arkadaşlarının farklı bir noktadan sudan çıkmış olabileceğini düşünen genç tüm aramalarına rağmen 2 arkadaşına ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Konyaaltı Sahili'nde kahreden gece: 2 genç can verdi! “Yüreğimi yaktın babam”

CANSIZ BEDENLERİ SUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı bot ve dalgıçlar sevk edildi. Karada polis ekipleri, denizde ise dalgıçlar 2 gencin bulunması için çalışma başlattı.

Konyaaltı Sahili'nde kahreden gece: 2 genç can verdi! “Yüreğimi yaktın babam”

Dalgıçların suda yaptığı arama sonucu Muhammet Topçu'nun cansız bedeni kıyıdan 10 metre uzaklıkta ve Uğur Kaan'ın cansız bedeni ise yaklaşık 25 metre açıkta 10 metre derinlikte bulundu. Cansız bedenleri sudan çıkartılan 2 arkadaşın cenazeleri savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konyaaltı Sahili'nde kahreden gece: 2 genç can verdi! “Yüreğimi yaktın babam”

ACILI BABANIN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Genç yaşta hayatını kaybeden Muhammet Topçu ve Uğur Kaan'ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı.

Konyaaltı Sahili'nde kahreden gece: 2 genç can verdi! “Yüreğimi yaktın babam”

Gece saatlerinde çocuklarının ölüm haberini alan Muhammet Topçu'nun babası ve Uğur Kaan'ın yakınları Adli Tıp'a geldi. Bir hayli üzgün oldukları görülen Muhammet Topçu'nun babasını yakınları sakinleştirdi.

Konyaaltı Sahili'nde kahreden gece: 2 genç can verdi! “Yüreğimi yaktın babam”

19 yaşında kaybettiği oğlunun tabutunu kendi elleri ile cenaze aracına yükleyen acılı baba bir süre sonra dizlerinin üzerine çökerek gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı babanın, "Muhammet gitti, beni bıraktın gittin babam, ciğerimi yaktın babam" sözleri yürekleri dağladı.

Konyaaltı Sahili'nde kahreden gece: 2 genç can verdi! “Yüreğimi yaktın babam”

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntalya

Haberle İlgili Daha Fazlası