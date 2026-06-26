İhlas Haber Ajansı
Aydın'da yolcu otobüsü bariyerlere daldı, çok sayıda yaralı var
Aydın-Denizli otoyolunda otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarptı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bir ağır 20 yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Özetle DinleAydın'da yolcu otobüsü bariyerlere daldı, çok sayı...
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3. Sayfa az önce
Aydın-Denizli yolunda bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada otobüs bariyerlere çarptı.
- Kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı.
- Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Yaralılardan 11 kişi Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.
- 9 kişi ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Aydın-Denizli yolunda yolcu otobüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 20 YARALI VAR
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti. Kazada biri ağır olmak üzere 11 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırılırken, 9 kişi de ambulanslar ve özel bir araçla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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