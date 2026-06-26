Aydın-Denizli otoyolunda otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarptı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bir ağır 20 yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Aydın-Denizli yolunda yolcu otobüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Aydın'da yolcu otobüsü bariyerlere daldı, çok sayıda yaralı var

1'İ AĞIR 20 YARALI VAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti. Kazada biri ağır olmak üzere 11 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırılırken, 9 kişi de ambulanslar ve özel bir araçla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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