Anadolu Ajansı
Trenitalia'ya siber saldırı! Yolcuların kişisel verilerine erişildi
İtalya'nın demir yolu devi Trenitalia, siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıda bazı yolcuların seyahat bilgilerine yetkisiz erişim sağlanırken, kredi kartı ve kimlik bilgilerinin etkilenmediği belirtildi.
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Dünya az önce
İtalyan demir yolu firması Trenitalia, bazı müşterilerine gönderdiği e-posta aracılığıyla siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu.
- Siber saldırıyla bazı müşterilerin seyahat bilgilerine erişildi.
- Hesap erişim verileri, kişisel kimlik bilgileri veya kredi kartı bilgileri etkilenmedi.
- Saldırıyı düzenleyenlerin kimlikleri henüz bilinmiyor.
- Trenitalia, olayla ilgili Roma Cumhuriyet Başsavcılığına ve İtalyan Veri Koruma Kurumuna suç duyurusunda bulundu.
İtalyan demir yolu firması Trenitalia, bazı müşterilerine gönderdiği e-posta aracılığıyla siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı.
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Siber saldırıyla bazı bilgilerine erişilen müşterilere gönderilen e-postada, siber güvenlik olayında bazı müşterilerin seyahat bilgilerine erişildiği ancak hesap erişim verilerinin, kişisel kimlik bilgilerinin veya kredi kartı bilgileri gibi ödemeyle alakalı unsurların etkilenmediği belirtildi. E-postada, saldırıyı düzenleyenlerin kimliklerinin henüz bilinmediği aktarıldı.
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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Trenitalia'dan yapılan açıklamada da siber saldırıyla alakalı Roma Cumhuriyet Başsavcılığına ve İtalyan Veri Koruma Kurumuna suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
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