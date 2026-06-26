İtalya'nın demir yolu devi Trenitalia, siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıda bazı yolcuların seyahat bilgilerine yetkisiz erişim sağlanırken, kredi kartı ve kimlik bilgilerinin etkilenmediği belirtildi.

İtalyan demir yolu firması Trenitalia, bazı müşterilerine gönderdiği e-posta aracılığıyla siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

Siber saldırıyla bazı bilgilerine erişilen müşterilere gönderilen e-postada, siber güvenlik olayında bazı müşterilerin seyahat bilgilerine erişildiği ancak hesap erişim verilerinin, kişisel kimlik bilgilerinin veya kredi kartı bilgileri gibi ödemeyle alakalı unsurların etkilenmediği belirtildi. E-postada, saldırıyı düzenleyenlerin kimliklerinin henüz bilinmediği aktarıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Trenitalia'dan yapılan açıklamada da siber saldırıyla alakalı Roma Cumhuriyet Başsavcılığına ve İtalyan Veri Koruma Kurumuna suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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