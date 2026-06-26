Osmaniye'de bir işletmeden aldıkları pasta ve tatlıları yedikten sonra rahatsızlanan 53 kişiden 25'i taburcu edildi, 28'inin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken imalathaneden numuneler alındı.

Osmaniye'de bir pastane zincirinden satın alınan pasta ve kremalı tatlıları yiyenler acillik oldu. Olayla ilgili Osmaniye Valiliği açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir işletmenin şubelerinden temin edilen pasta ve kremalı tatlı ürünlerinin tüketilmesinin ardından bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Osmaniyede tatlıdan zehirlenen 53 kişi hastanelik oldu! Valilikten açıklama geldi

28 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerleri ve imalathaneden gerekli numunelerin alınarak laboratuvara gönderildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaydan etkilendiği değerlendirilen 53 kişiden 25'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 28 kişinin tedavisine sağlık kuruluşlarında devam edilmektedir.

Osmaniyede tatlıdan zehirlenen 53 kişi hastanelik oldu! Valilikten açıklama geldi

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Soruşturma kapsamında 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Olaya ilişkin süreç, ilgili kurumlarımız tarafından bütün yönleriyle ve hassasiyetle takip edilmektedir."

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