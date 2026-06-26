Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik, Avrupa'yı etkisi altına alan "ejderha sıcaklıkları"nın Türkiye'de de etkisini göstereceğini belirterek Ege, Akdeniz ve Güneydoğu için uyardı. Bazı bölgelerde hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaşabileceğini söyledi.

Avrupa'yı etkisi altına alan "ejderha sıcaklıkları" hakkında konuşan Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik Türkiye için beklenen hava tahminlerini paylaştı.

TGRT Haber ekranlarında konuşan Çelik, hafta sonundan itibaren özellikle güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, hafta başından itibaren ise batı, iç ve güney bölgelerin tamamında hava sıcaklıklarının artacağını belirtti.

Ejderha sıcakları Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isimden '50 derece' uyarısı var!

Temmuz ve ağustos aylarında daha yüksek sıcaklıkların görülebileceğini ifade eden Çelik, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde bunaltıcı havanın daha fazla hissedileceğini vurguladı.

EN SICAK BÖLGELER EGE, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU

Hafta sonunda Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 35 ila 40 derece arasında seyredeceğini kaydeden Çelik, Akdeniz kıyılarında yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın çok daha fazla olacağını söyledi.

Ejderha sıcakları Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isimden '50 derece' uyarısı var!

Vatandaşlara özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında bunaltıcı sıcaklara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunan Çelik, Güneydoğu Anadolu'da ise düşük nem nedeniyle sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkabileceğini ifade etti.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECEYE YAKLAŞABİLİR

Akdeniz kıyılarında termometrelerin 34-36 dereceyi göstermesine rağmen nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 40-45, hatta yer yer 50 dereceye yaklaşabileceğini belirten Çelik, güncel tahminlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini söyledi.

Şanlıurfa'da il merkezinde sıcaklığın 38 derece olacağını, bazı ilçelerde ise 40 derecenin görülebileceğini aktaran Çelik, pazartesi gününden itibaren İç Anadolu, Marmara ve İstanbul'da da sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını ifade etti.

Ejderha sıcakları Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isimden '50 derece' uyarısı var!

Kahramanmaraş'ta 38, Adana'da ise 37 derece sıcaklık beklendiğini belirten Çelik, özellikle Adana, Mersin ve Antalya çevrelerinde nemin etkisiyle havanın daha bunaltıcı hissedileceğini dile getirdi.

Çelik, İstanbul'da da 30-31 derece seviyelerindeki sıcaklıkların yüksek nemle birlikte etkisini artıracağını kaydetti.



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