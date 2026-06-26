Fransa'yı etkisi altına alan rekor sıcaklıklar hayatı durma noktasına getirdi. Klima almak için mağazalara akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, bir kişinin yumurtasını yalnızca pencere kenarındaki tavada pişirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, Fransa başta olmak üzere birçok ülkede günlük hayatı zorlaştırıyor. Elektrik kesintileri, okul ve kültürel mekanların kapanmasıyla birlikte sıcaklık kaynaklı can kayıpları artarken, Fransa'dan gelen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MAĞAZALARA AKIN ETTİLER

Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı Fransa'da vatandaşlar serinleyebilmek için klima mağazalarına akın etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sınırlı sayıdaki klima stoklarına ulaşabilmek için yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kavurucu sıcaklar Fransayı vurdu! Sosyal medyayı sallayan görüntüler peş peşe geldi

PENCERE KENARINDA KAHVALTI HAZIRLADI!

En dikkat çeken görüntülerden biri ise aşırı sıcaklardan bunalan bir vatandaştan geldi. Evindeki ocağı kullanmadan, tavayı yalnızca pencere kenarına bırakan kişi, güneşin etkisiyle yumurta pişirerek kahvaltı hazırladı. Yumurtanın kısa sürede pişmesi, sıcaklığın ulaştığı ekstrem seviyeyi gözler önüne sererken görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kavurucu sıcaklar Fransayı vurdu! Sosyal medyayı sallayan görüntüler peş peşe geldi

Öte yandan Fransa'da 23 Haziran'da 29,9 derece ile 1947'den bu yana haziran ayının en sıcak günü kaydedildi. Paris'te sıcaklık 40,9 dereceye ulaşırken, ülkenin güneybatısındaki Pissos kasabasında termometreler 44,3 dereceyi gösterdi.

Fransız yetkililer, sıcak hava dalgası nedeniyle 2 çocuğun araçta aşırı sıcak sonucu hayatını kaybettiğini, boğulma vakalarıyla birlikte toplam can kaybının 50'ye ulaştığını açıkladı. Meteorologlar ise sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, aşırı sıcakların etkili olduğu bölgelerde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması, bol sıvı tüketmesi ve özellikle yaşlılar ile çocukların güneşten korunması gerektiğini vurguluyor. Fransa'da yaşanan sıra dışı görüntüler ise iklim krizinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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