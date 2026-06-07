Anadolu Ajansı
Irak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı, 25 ölü var
Irak'ta seyir halindeki bir yolcu otobüsü, araba ile çarpıştı. Kaza sonrası otobüs alev aldı, 25 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Ziyaretten döndüğü öğrenilen yolcuları taşıyan otobüste can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Özetle DinleIrak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı...
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Dünya 2 dk önce
Irak'ın Zikar ile Basra vilayetlerini bağlayan uluslararası otoyolda meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda kişi can verdi ve yaralandı.
- Kaza, bir yolcu otobüsünün başka bir araçla çarpışması sonucu meydana geldi.
- Kazanın ardından otobüs yandı.
- Yetkililer, ilk incelemelere göre 25 kişinin can verdiğini ve 17 kişinin yaralandığını bildirdi.
- Can kaybının yaralıların durumu nedeniyle yükselmesi bekleniyor.
- Kazada can veren ve yaralananların Kerbela'dan evlerine dönen Basralı ziyaretçiler olduğu belirtildi.
- Zikar Valisi olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve soruşturma başlatıldı.
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Irak’ın Zikar ile Basra vilayetlerini birbirine bağlayan uluslararası otoyolda yerel kaynakların açıklamalarına göre bir yolcu otobüsü, başka bir araçla çarpıştı.
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KAZA YAPAN OTOBÜS YANDI, YOLCULARIN ÇOĞU ÖLDÜ
Kazanın ardından otobüste yangın çıktı. Yetkililer, ilk incelemelere göre kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların durumunun ciddiyeti nedeniyle can kaybının yükselmesinin beklendiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin Kerbela vilayetindeki türbe ziyaretlerinden evlerine dönen Basralı ziyaretçiler olduğu kaydedildi.
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Zikar Valisi Heysem Aziz Hamdani olay yerine giderek incelemelerde bulunurken, yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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