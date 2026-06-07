Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin refüje düşerek ters dönmesi sonucu 8 aylık bebek araçtan fırladı. Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Nizip ilçesi D-400 kara yolunda Sekili Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen Tofaş marka otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düşerek ters döndü.

ARAÇTAN DIŞARI FIRLADI

Kazada, annesinin kucağında bulunan ve otomobilin ters dönmesi sırasında araçtan dışarı fırlayan 8 aylık Emir Ege Kömürcü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yürek yakan kaza: 8 aylık bebek araçtan dışarı fırladı

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Ege, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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