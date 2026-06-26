Bir ülke daha euroya geçecek! Tarihi açıkladılar
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin 2030 yılı civarında Avro Bölgesi'ne katılmayı hedeflediğini açıkladı. Magyar, Maastricht Kriterleri'nin karşılanmasının ekonomik istikrarı güçlendireceğini belirtirken, en büyük engellerin bütçe açığı ve kamu borcu olduğunu söyledi.
- Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin önümüzdeki yıllarda Avro Bölgesi'ne katılmayı hedeflediğini açıkladı.
- Macaristan'ın avroya geçiş için 2030 yılı civarını hedeflediği belirtildi.
- Avroya geçişin ekonomik istikrar getireceği ve Orban yönetiminin mali hatalarının tekrarlanmasını önleyeceği ifade edildi.
- Maastricht Kriterleri'ni yerine getirmenin Macar ekonomisini güçlendireceği kaydedildi.
- Avroya geçiş yolundaki en zorlu engellerin bütçe açığını ve kamu borcunu azaltmak olacağı aktarıldı.
- Maastricht Kriterleri'nin fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarını içerdiği belirtildi.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin önümüzdeki yıllarda Avro Bölgesi'ne katılmak için gerekli ekonomik şartları yerine getirmeyi hedeflediğini açıkladı.
Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Magyar, hedeflerinin 2030 yılı civarında avroya geçiş için gerekli kriterleri tamamlamak olduğunu söyledi.
Avroya geçişin, daha fazla ekonomik istikrar getireceğini belirten Magyar, bunun ayrıca Viktor Orban yönetiminin "mali hatalarının" tekrarlanmasını da önleyeceğini söyledi.
GEÇİŞ İÇİN ZORLU ENGELLER VAR
Magyar, Maastricht Kriterleri'ni yerine getirmelerinin, yatırımcı güvenini yeniden tesis ederek ve ülkeyi iş dünyası için daha öngörülebilir hale getirerek, Macar ekonomisini güçlendireceğini kaydetti.
Macaristan'ın, şimdiye kadar avroyu benimsemek için gerekli şartları karşılamadığı bilgisini paylaşan Magyar, ülkenin bütçe açığını ve kamu borcunu azaltmanın, avroya geçiş yolundaki en zorlu engeller olacağını aktardı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin avroya geçişi için Maastricht Kriterleri olarak bilinen fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarının karşılanması gerekiyor.