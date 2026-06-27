Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 700 dönüm tarım arazisi ile 20 konteyner tamamen yanarken, hasadı bekleyen buğday ve kanola tarlaları da kül oldu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde aynı gün içerisinde iki ayrı noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Tarım arazilerinde başlayan alevler, çevrede bulunan konteynerlerin bulunduğu bölgelere kadar ulaştı.

TOMA'LAR DA DESTEK VERDİ

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden gönderilen su tankerleri ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin saatler süren koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sayesinde alevlerin yerleşim alanlarına daha fazla sıçramasının önüne geçildi.

Buğday ve kanola tarlaları küle döndü! Yangının bilançosu ağır oldu

700 DÖNÜMLÜK ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 700 dönümlük tarım arazisi zarar gördü. Hasadı henüz yapılmamış buğday ve kanola ekili tarlalar tamamen yanarken, 20 konteyner de kullanılamaz hale geldi. Büyük maddi kayıp yaşayan çiftçiler, zararlarının boyutunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olası yeniden alevlenmelere karşı tedbirler sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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