Muğla ve İzmir'de yangın! Ekipler müdahale ediyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıkarken, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahale ettiği bildirildi. İzmir'in Çeşme ilçesinde de çöplükten makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
- Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
- Muğla'daki yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor.
- İzmir Çeşme Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplük alanda çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı.
- İzmir'deki yangına 10 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
RÜZGAR ALEVLERİ YAYDI
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
İZMİR ÇEŞME'DE YANGIN
Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplük alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter ve 2 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.