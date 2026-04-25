Japonya'da düzenlenen geleneksel yılın ilk açık artırmasında 3,2 milyon dolar ödenerek satın alınan dev ton balığı, restoran zincirine dünya rekoru getirdi.

Japonya'da dev ton balığı satışı dünya tarihine geçti. Aomori bölgesinin Oma açıklarında avlanan 243 kilogram ağırlığındaki ton balığı, Tokyo'da bulunan Toyosu Balık Pazarı'nda görücüye çıktı. Yılın ilk açık artırmasında tüm gözler bu dev balığa çevrildi.

510 MİLYON YENLİK REKOR TEKLİF

Sushizanmai suşi restoran zincirini bünyesinde barındıran Kiyomura şirketi, 5 Ocak tarihinde düzenlenen açık artırmada rakiplerini geride bıraktı. Şirket, dev ton balığı için tam 510,3 milyon yen, yani yaklaşık 3,2 milyon dolar ödeme yaptı.

Bir tanesi servet değerinde! Tam 243 kilo: Guinness rekorlar kitabına girdi

GUİNNESS DÜNYA REKORU TESCİLLENDİ

Satın alınan balık, gerekli inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı. Kiyomura şirketi, açık artırmada en yüksek fiyata satın alınan ton balığı unvanıyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

JAPONYA GENELİNDE SERVİS EDİLDİ

Dev ton balığı, Sushizanmai'nin Tsukiji bölgesindeki ana restoranında usta eller tarafından kesildi. Hazırlanan özel parçalar, restoran zincirinin Japonya genelindeki tüm şubelerine gönderilerek müşterilere sunuldu. Balığın her bir parçası suşi severler tarafından büyük ilgi gördü.

Restoran zincirinin ana şubesinde 20 Nisan tarihinde özel bir tören düzenlendi. Guinness sertifikasını teslim alan şirketin sahibi Kiyoshi Kimura, tören sırasında "Önümüzdeki yıl ve sonrasında da yüksek kaliteli ton balığı sunmaya devam edeceğiz." dedi. Suşi dünyasının ünlü ismi, kalite standartlarını koruyacaklarını dile getirdi.

