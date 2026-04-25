Almanya Meclis Başkanı Julia Klöckner’in ardından kabinenin iki önemli ismi daha siber saldırganların hedefi oldu.

Almanya Meclis Başkanı Julia Klöckner’in mesajlaşma uygulaması Signal hesabının ele geçirilmesiyle patlak veren siber saldırı skandalında sular durulmuyor. Devam eden soruşturmada, hackerların hedefindeki isimler arasına Bakanlar Kurulu'nun iki önemli üyesinin de eklendiği belirlendi.

KABİNEYE SİBER DARBE: EĞİTİM VE İNŞAAT BAKANLARI MAĞDUR

Alman medyasında geniş yankı bulan haberlere göre, Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Karin Prien ile Konut, Şehir Geliştirme ve İskan Bakanı Verena Hubertz’in Signal hesapları siber korsanlar tarafından ele geçirildi.

Hackerların, her iki bakanın özel görüşmelerinin yanı sıra devlet işleyişine dair gizlilik derecesi bulunan yazışmalarına da ulaştığı açıklandı.

Almanya’da siber casusluk krizi büyüyor: İki bakanın gizli yazışmaları hackerların eline geçti

BAŞBAKAN MERZ İLE OLAN YAZIŞMALAR TEHLİKEDE

Hafta başında Meclis Başkanı Julia Klöckner’in hesabına sızılmasıyla başlayan krizin boyutu, Başbakan Friedrich Merz’e kadar uzandı. Siber saldırganların, Klöckner üzerinden Başbakan Merz ile yapılan kritik yazışmaları okumuş olabileceği ihtimali Berlin’de alarm verilmesine neden oldu. Saldırının sadece siyasilerle sınırlı kalmadığı; çok sayıda milletvekili, NATO personeli, iş insanı ve tanınmış gazetecinin de aynı yöntemle hedef alındığı anlaşıldı.

FEDERAL SAVCILIK "CASUSLUK" ŞÜPHESİYLE DEVREDE

Alman Federal Meclisi ve kabine üyelerini sarsan skandalın ardından yargı harekete geçti. Federal Savcılık, siber saldırıya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Savcılık kaynakları, yürütülen sürecin doğrudan "casusluk faaliyetleri" suçlaması kapsamında ele alındığını da ekledi.

SİGNAL SKANDALI NASIL YAYILDI?

Almanya'yı sarsan olaylar zinciri, Meclis Başkanı Klöckner’in Signal hesabındaki olağandışı hareketliliğin fark edilmesiyle başladı. Güvenli mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Signal üzerinden gerçekleştirilen bu sızma, diplomatik ve siyasi çevrelerde iletişim güvenliğinin sorgulanmasına yol açtı.

Haberle İlgili Daha Fazlası