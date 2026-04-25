Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile İslamabad'da bir araya geldi. Bölgesel durumun masaya yatırıldığı görüşme sürerken, İran'dan ABD'ye yönelik yeni bir Hürmüz Boğazı uyarısı yapıldı.

İslamabad bugün kritik bir diplomatik trafiğe ev sahipliği yapıyor. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şehbaz Şerif ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyet, Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldi. Bölgesel durumun odak noktası olduğu zirveye, Pakistan'ın en üst düzey askeri ve siyasi isimleri de katıldı.

İran heyetini ağırlayan Başbakan Şahbaz Şerif'e, görüşmede Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar ile Genelkurmay Başkanı Asim Munir eşlik etti.

HAKAN FİDAN İLE KRİTİK TELEFON TRAFİĞİ

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dar, Pakistan'ın devam eden diplomatik çabaları hakkındaki gelişmeleri Fidan ile paylaştı. İshak Dar, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı sağlamanın tek geçerli yolunun diyalog ve diplomasi yoluyla sürdürülebilir temas olduğunu iletti.

TRUMP: İRAN YENİ BİR TEKLİF HAZIRLIYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da yeniden başlaması beklenen müzakereler öncesinde İran'ın önemli bir adım attığını açıklamıştı. İngiliz haber ajansına mülakat veren Trump, Tahran yönetiminin Washington'un taleplerini karşılamaya yönelik kapsamlı bir teklif hazırlığında olduğunu öne sürdü.

İran tarafının teklifi hakkında "Bir teklif yapıyorlar, ne olacağını henüz bilmiyorum ama göreceğiz" diyen Trump, müzakerelerin ciddiyetini öne çıkardı. Müzakerelerde İran tarafında kiminle muhatap olduklarına ilişkin soruya ise isim vermekten kaçınarak, "Bunu açıklamak istemiyorum ancak şu an söz sahibi, yetkiyi elinde tutan kişilerle görüşüyoruz" cevabını verdi.

TAHRAN'DAN PAKİSTAN ÜZERİNDEN CEVAP

İranlı kaynaklar, Bakan Arakçi'nin daha önce Tahran'a yapılan ziyaretler sırasında Pakistan ordusu komutanı tarafından sunulan önerilere ülkesinin kapsamlı cevabını ilettiğini bildirdi. Pakistanlı güvenlik kaynakları ise heyetin Tahran'dan "Amerikan tekliflerine" bir cevapla döndüğünü doğruladı.

Reuters'e konuşan Pakistanlı kaynak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad ziyareti sırasında İran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini Pakistanlı yetkililere ilettiğini aktardı.

"KORSANLIĞA DEVAM EDİLİRSE KARŞILIK VERİRİZ"

Pakistan'da diplomasi trafiği sürerken, İran devlet televizyonu askeri kanattan gelen uyarıyı paylaştı. Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı, ABD'nin bölgedeki varlığını "işgalci" ve faaliyetlerini "deniz haydutluğu" olarak olduğu tasvir ederek şunu dedi:

"ABD ordusu bölgede kuşatma ve korsanlığa devam ederse, İran'ın güçlü silahlı kuvvetlerinin karşılık vereceğinden emin olsun"

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TAM KONTROL MESAJI

Yapılan açıklamada, stratejik boğazın yönetiminin ve kontrolünün İran'da olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanların hareketlerini izlemeye kararlıyız. ABD-Siyonist düşmanların yeniden saldırması durumunda onlara çok daha ağır zararlar vereceğiz."

ABD BASININDAN BOMBA İDDİA: WASHİNGTON 20 YIL ŞARTI KOŞTU, İRAN NÜKLEERDEN "ASLA" DEDİ

Öte yandan Beyaz Saray'ın İran nükleer programını iki on yıl boyunca dondurma talebine Tahran'dan cevap geldi. İranlı üst düzey diplomat Fatali, uranyum zenginleştirme hakkından geri adım atmayacaklarını duyurdu.

Washington yönetimi, müzakere süresince masaya oturmak için İran'ın uranyum zenginleştirme programını tam 20 yıl süreyle askıya almasını şart koşmuştu.

İran'ın üst düzey diplomatlarından biri olan Hindistan Büyükelçisi Muhammad Fatali, Tahran'ın müzakerelere açık olduğunu ancak "kırmızı çizgilerinden" taviz vermeyeceğini yineledi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fatali, "Müzakereler, ancak rakiplerimiz ülkemizin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını tanıdığında uygun bir sonuca varabilir" ifadesini kullandı.

"DİPLOMASİYİ DESTEKLİYORUZ AMA ZENGİNLEŞTİRME SÜRECEK"

Yerel basında kaleme aldığı bir makaleye atıfta bulunan Fatali, İran'ın her zaman diplomasi yolunu desteklediğini ancak Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) kendilerine tanıdığı hakları sonuna kadar kullanacaklarının altını çizdi.

URANYUM SEVİYESİ KRİTİK EŞİKTE

İran, mevcut nükleer programı kapsamında uranyumu sivil kullanım sınırlarının çok ötesinde zenginleştirmiş durumda.

