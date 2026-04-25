Yabancı dil seviyesini ölçmek isteyen binlerce adayın katıldığı 2026-YDS/1 sınavına ilişkin sonuç takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan resmi takvime göre, sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih netlik kazandı.

2026-YDS/1 oturumu, 5 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde yapıldı. Türkiye genelinde uygulanan sınav, saat 10.15’te başladı. Şimdi ise gözler YDS sonuçlarına çevrildi. ÖSYM ise YDS 2 sınav, başvuru ve sonuç tarihlerini de resmi web sitesi üzerinden duyurdu.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılının ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan 2026-YDS/1’e katılan adaylar için sonuç takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan programa göre sınav sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

YDS 2 SINAVI NE ZAMAN?

Yılın ikinci YDS oturumu olan 2026-YDS/2, 22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

YDS 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-YDS/2 için başvuru süreci sonbahar döneminde başlayacak. Adaylar YDS 2 başvurularını 30 Eylül 2026 tarihinde yapmaya başlayacak ve 8 Ekim 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru süresini kaçıranlar için ise 14 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkanı sunulacak.

YDS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayında gerçekleştirilecek olan 2026-YDS/2 sınavının sonuçları 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Sınavın ardından yapılacak değerlendirme süreci sonrasında adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.

