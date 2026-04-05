Bugün gerçekleşen ve soru cevap anahtarı yayımlanan 2026-YDS/1 sınavının ardından gözler sonuç tarihlerine çevrildi. 2026 yılı için ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) adayları sınav tarihleri ve sonuç açıklama takvimini merak ediyor. İşte başvuru ve sonuç tarihleri...

2026-YDS/1 sınavı 5 Nisan 2026 bugün saat 10.15’te yapıldı. Sınava katılan binlerce aday sınavın ardından sonuç tarihini sorgulamaya başladı. İlk sınavı kaçıran ya da yeniden katılmak isteyen adaylar ise 2026-YDS/2 için de tarihleri araştırıyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular ne zaman? e-YDS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026-YDS/1 ve 2 takvimi

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için başvurular Şubat ayı içinde tamamlandı. Geç başvuru hakkı ise 4 Mart’ta sona erdi. 2026 YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak.

2026-YDS/2 NE ZAMAN, SONUÇLAR HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

2026-YDS/2 sınavı, yılın ikinci dönemi olarak 22 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 30 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında, geç başvuruları ise 14 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

2026-YDS/2 sonuçları 10 Aralık 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacak.

E-YDS 2026 NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2026 takvimi de netleşti. İngilizce, Farsça, Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde yapılacak e-YDS sınavlarının sonuçları ise sınav tarihleriyle aynı gün ilan edilecek.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/1 İngilizce)

Sınav Tarihi:

24.01.2026

Başvuru Tarihleri:

07.01.2026 14:00

15.01.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

24.01.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/2 İngilizce)

Sınav Tarihi:

14.02.2026

Başvuru Tarihleri:

28.01.2026

05.02.2026

Sonuç Tarihi:

14.02.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca)

Sınav Tarihi:

18.04.2026 13:45

Başvuru Tarihleri:

19.02.2026 14:00

09.04.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

18.04.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/4 İngilizce)

Sınav Tarihi:

02.05.2026

Başvuru Tarihleri:

14.04.2026

22.04.2026

Sonuç Tarihi:

02.05.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/5 İspanyolca/İtalyanca)

Sınav Tarihi:

03.05.2026 13:45

Başvuru Tarihleri:

19.02.2026 14:00

22.04.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

03.05.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/6 İngilizce)

Sınav Tarihi:

27.06.2026

Başvuru Tarihleri:

10.06.2026

18.06.2026

Sonuç Tarihi:

27.06.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/7 Arapça/Rusça)

Sınav Tarihi:

28.06.2026

Başvuru Tarihleri:

09.06.2026

18.06.2026

Sonuç Tarihi:

28.06.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca)

Sınav Tarihi:

04.07.2026

Başvuru Tarihleri:

16.06.2026

25.06.2026

Sonuç Tarihi:

04.07.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/9 İngilizce)

Sınav Tarihi:

22.08.2026

Başvuru Tarihleri:

05.08.2026

13.08.2026

Sonuç Tarihi:

22.08.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/10 İngilizce)

Sınav Tarihi:

26.09.2026

Başvuru Tarihleri:

09.09.2026

17.09.2026

Sonuç Tarihi:

26.09.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce)

Sınav Tarihi:

17.10.2026

Başvuru Tarihleri:

30.09.2026

08.10.2026

Sonuç Tarihi:

17.10.2026



Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/12 İngilizce)

Sınav Tarihi:

19.12.2026

Başvuru Tarihleri:

02.12.2026

10.12.2026

Sonuç Tarihi:

19.12.2026

