2026 yılının ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından organize edilen sınav 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Sınava girecek adaylar ise ''YDS'de kalem silgi veriliyor mu?'' sorusu gündeme getirildi.

Adayların sınava gelirken yanlarında bulundurması gereken eşyalar sınav öncesi merak ediliyor. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi sınavda zorunlu olurken etiketsiz şeffaf pet şişe içerisinde su getirilmesine de izin veriliyor. Peki, YDS'de kalem silgi veriliyor mu?

YDS'DE KALEM VERİLİYOR MU?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na katılacak adaylar için sınav materyalleri kurum tarafından sağlanıyor. Sınav salonlarında adaylara kalem, silgi ve kalemtıraş veriliyor. Adayların ayrıca kalem getirmesine gerek bulunmuyor.

Sınava girişte yalnızca sınav giriş belgesi, geçerli kimlik ve etiketsiz şeffaf pet şişe içerisinde su bulundurulması yeterli olacak.

2026 YDS SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılının ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Sınava katılacak adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtiliyor. Başvurular ise 18-26 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı.

2026 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-YDS/1 sınavının sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.

