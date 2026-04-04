2026 AÖF Bahar dönemi ara sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. 4-5 Nisan’da yapılan sınav sonrası sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı araştırılıyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hafta sonu yapılan ara sınavlar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi ve sonuçların nasıl öğrenileceğini merak ediyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF ara sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu doğrultuda 4-5 Nisan’da yapılan sınavların sonuçlarının nisan ayının ikinci yarısında erişime açılması öngörülüyor.

Sınavın ardından soru ve cevap anahtarları kısa süre içerisinde yayımlanırken, sonuçlar için değerlendirme süreci devam ediyor. Resmi açıklama geldiğinde sonuçlar eş zamanlı olarak adayların erişimine açılacak.

2026 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, sisteme giriş yaparak not bilgilerini ve ders bazlı sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış sayıları, puan bilgileri ve başarı durumları detaylı şekilde yer alacak. Ayrıca sınav giriş belgeleri de aynı sistem üzerinden alınmaya devam ediyor.

AÖF FİNAL TARİHLERİ

2026 AÖF Bahar dönemi dönem sonu (final) sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ara sınavların ardından öğrenciler bu tarihler için hazırlıklarını sürdürüyor.

Final sınavları da tıpkı ara sınavlarda olduğu gibi sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Sınav saatleri genellikle sabah 09.30 ve öğleden sonra 14.00 olarak planlanıyor. AÖF sınav takvimine göre yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

