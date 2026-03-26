2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, YDS sınav yerleri bilgisini gösteren sınav giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 5 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) için sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ne 26 Mart 2026 saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

2026-YDS/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (YDS sınav yerleri sorgulama)

ÖSYM ayrıca sınav günü için önemli bir hatırlatmada bulundu. 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek YDS/1 sınavında adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

