2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Bulgaristan temsilcisi Dara, Türkiye’ye gönderdiği özel mesajıyla dikkat çekti. Şarkıcının açıklamasında eşinin Türk asıllı olduğunu belirterek “Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum” dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bu yıl 70’incisi düzenlenen yarışmanın birincisi, “Bangaranga” adlı şarkısıyla sahneye çıkan Bulgaristan temsilcisi Dara oldu. Halk oylaması ve jüri puanlarının birleşimiyle zirveye yerleşen sanatçı, büyük finalde 24 rakibini geride bıraktı.

DARA’YA ÖVGÜ…

Dünyanın en büyük canlı müzik organizasyonlarından biri olan yarışma, İsrail’in katılımı nedeniyle düzenlenen protestolar ve boykot çağrılarıyla da gündeme geldi. Organizasyon yetkilileri, Dara’yı “ülkesinin en tanınmış pop sanatçılarından biri” olarak tanımlarken, sanatçının modern Bulgar pop müziğini şekillendiren isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

Eurovision birincisi Dara Türk gelini çıktı! Türkiye’ye özel mesaj gönderdi

BULGARİSTAN’IN İLK BİRİNCİLİĞİ…

Bulgaristan, bu sonuçla yarışmadaki ilk birinciliğini elde etti. İsrail ikinci sırada yer alırken, Romanya, Avustralya ve İtalya ilk beşi tamamladı. Almanya 23’üncü, İngiltere ise 25’inci sırada yarışmayı tamamladı.

İSRAİL EKİBİ YUHALANDI

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası nedeniyle İsrail'e duyulan tepki, şarkı yarışmasının sanattan ziyade boykot ve protestolarla anılmasına neden oldu. İsrail temsilcisi Noam Bettan, sahne aldığı sırada izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edildi. Yarışmanın sonunda İsrail'in oyları açıklanırken İsrail ekibinin salondaki çok sayıda izleyici tarafından yuhalandığı görüldü.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Şampiyonluğun ardından Türk hayranlarına seslenen Dara, Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye’ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası