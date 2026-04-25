2026 İOKBS bursluluk sınavı öncesi adaylar sınav saati, giriş belgesi ve sınav günü detaylarını araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte sınavın uygulanacağı saat ve belge erişim süreci netleşti.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na kısa süre kala öğrenciler ve veliler son hazırlıklarını sürdürürken, sınav giriş belgelerine ilişkin bilgiler gündemde yer alıyor. Özellikle sınavın saat kaçta başlayacağı ve giriş belgesinin nereden alınacağı yoğun şekilde sorgulanıyor.

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA?

2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde tek oturum şeklinde uygulanacak. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve tüm adaylar için aynı anda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınavdan önce kimlik kontrolü ve yerleştirme işlemleri için en geç saat 09.30’da sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.

Sınavda tüm sınıf seviyelerine toplam 80 soru yöneltilecek ve adaylara 100 dakika süre verilecek. Sorular dört seçenekli olacak şekilde hazırlanırken, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından eşit dağılım yapılacak. Sınav süresi boyunca ilk 30 dakika çıkışa izin verilmeyecek ve son 15 dakika içinde de salon terk edilemeyecek.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

İOKBS sınav giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tarihinden önce erişime açıldı. Öğrencilerin sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgilerini içeren fotoğraflı giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden okul müdürlükleri tarafından alınarak onaylanıyor ve öğrencilere teslim ediliyor

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını sorgulayabilecek.

Sınav sonuçlarının ardından burs kazanan öğrenciler için yerleştirme süreci başlayacak. Burs ödemeleri ise ilgili yönetmelik gereği öğrencinin kayıt yaptırdığı tarihi takip eden eğitim-öğretim yılının ekim ayı itibarıyla başlayacak.

