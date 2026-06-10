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Bursa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey hakkında iddianame hazır! 402 yıla kadar hapis cezası istendi
Bursa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
HaberTürk'te yer alan habere göre tutuklandıktan sonra Bursa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey hakkında hazırlanan iddianamade 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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