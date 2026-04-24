Belediye kendi yaptığı bisiklet yolunu yine kendisi kapattı!
Eskişehir'de belediyenin yaptığı bisiklet yolunu yine belediyeye ait araçların kapatması tepki çekti.
Yaşam 53 dk önce
Eskişehir'de belediyeye ait araçların bisiklet yoluna park edilmesi tepkilere yol açtı.
Porsuk Bulvarı Ahmet kanatlı caddesi üzerinde bulunan bisiklet yoluna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait iki kamyonet park edilmiş şekilde görüldü.
Araçların bölgede çalışma yapan ekiplere ait olduğu ve bisiklet yolunu tamamen kapatması tepkilere neden oldu.
