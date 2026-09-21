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T-Otomobil

Elektrikli araçların ikinci elde fiyat farkı ortalama yüzde 20,3: 10'da 9'u 160 kw altı

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Elektrikli araçların ikinci elde fiyat farkı ortalama yüzde 20,3: 10'da 9'u 160 kw altı
Başlık ResmiElektrikli araçların ikinci elde fiyat farkı ortalama yüzde 20,3: 10da 9u 160 kw altı

Sıfır ve ikinci el elektrikli otomobiller arasındaki fiyat farkı yüzde 20,3’e ulaştı. Batarya sağlığı ve menzil gibi yeni kriterler, ikinci el araçların değerini belirlemede öne çıkıyor.

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Online ikinci el araç platformu VavaCars, sıfır elektrikli araç fiyatları ile ikinci el piyasasındaki ortalama satış fiyatlarını karşılaştırdığı güncel bir analiz yayınladı. İnceleme sonucunda, sıfır liste fiyatları ile ikinci el piyasası arasında ortalama yüzde 20,3 fark olduğu görüldü.

Piyasada kilometre ve hasar geçmişinin yanı sıra artık batarya sağlığı, kalan batarya garantisi, menzil ve şarj kapasitesi gibi yeni kriterler de ikinci el değerini belirleyen ana unsurlar hâline geldi.

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Verilere göre, 2026’nın ilk sekiz ayında satılan her 10 elektrikli otomobilden yaklaşık dokuzunu 160 kW ve altındaki modeller oluşturdu. Bu gruptaki araçların toplam otomobil pazarındaki payı geçen yılın aynı dönemine göre artarak yüzde 16,8’e yükseldi.

Markaların araçları yüzde 25’lik ÖTV diliminde tutma stratejileri sıfır fiyatlarını dengelerken, ikinci el fiyatlarının yukarı yönlü hareket alanını sınırlandırıyor.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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